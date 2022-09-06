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Дебютант Шахтаря забив гол після курйозної помилки голкіпера Лейпцига

Сьогодні 22:39 Віктор Слюсаренко 158 0
Дебютант Шахтаря забив гол після курйозної помилки голкіпера Лейпцига
#Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

На 16-ій хвилині матчу першого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар вийшов вперед у протистоянні з німецьким Лейпцигом.

Угорський голкіпер Лейпцига Петер Гулачі припустився жахливої помилки. Володіючи м'ячем, голкіпер не зміг його вибити вперед, віддавши на Шведа. Новобранець гірників сповна скористався помилкою голкіпера, відправивши м'яч у пусті ворота німецької команди. 

Відзначимо, що матч відбувається у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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