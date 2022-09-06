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Где смотреть Setanta Sports Ukraine за границей

Сьогодні 14:29 Дмитро Копій 172 0
Где смотреть Setanta Sports Ukraine за границей

Ситуация с телевизионным правами в спортивной сфере одна из самых напряженных и сложных в мире. Права на трансляции приобретаются телеканалами с учетом гео - то есть только на определенную страну. И если вы выехали за границу, то уже не сможете посмотреть футбол именно по этой причине. 

То есть, если телеканал Setanta Sports Ukraine выкупил права на трансляции матчей английской Премьер-лиги на территории Украины, и у вас есть подписка на Сетанту, то вы сможете смотреть матчи самой сильной футбольной лиги в мире только на территории Украины. Если же вы выехали за границу, система определит ваш IP-адрес і не даст вам увидеть футбол.

Что же делать? Конечно, вы можете заморочиться и поискать информацию какой транслятор выкупил права на АПЛ для той страны, в которую вы выехали. Но этого мало - вам необходимо будет найти способ, которым транслируются матчи. И это точно будет платно, и скорее всего не будет возможности купить один или два матча, а платить придется за целый месяц.

Вас спасет правильный и хороший VPN. Да, не каждый VPN вам поможет и вот почему:

  • вы собираетесь смотреть видео, а это большой поток данных, с которым справится не каждый VPN;

  • не каждый VPN имеет сервера в той стране, в которой вы приобретаете права на просмотр, в данном случае в Украине.

Для начала можем предложить вам статью с максимально полным руководством Как смотреть телеканал Setanta Sports за границей

Если же вам лень читать подробности, то вот вам сокращенная пошаговая инструкция.

Как смотреть Setants Sports Ukraine за границей: 

  1. Перейдите по ссылке на сервис Surfshark, который имеет свои собственные сервера в Украине.

  2. Внесите оплату, инсталлируйте программу на свой компьютер, авторизуйтесь в VPN приложении.

  3. Подключитесь к украинским серверам сервиса, и смотрите любую трансляцию Сетанты, находясь за границей.

Если вы все сделали правильно, то уже прямо сейчас наслаждаетесь не качественным европейским футболом, но и другими популярным видами спорта благодаря нашему VPN и трансляциям телеканала Setanta Sports Ukraine.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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