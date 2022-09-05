Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла Росію

Джерело - Чемпіон.

5 вересня 1998 року збірна України в результативному матчі перемогла росіян із рахунком 3:2. Уперше з часів розпаду Радянського Союзу між собою зустрілись вже самобутні національні команди, які ще 7 років тому складали хребет знаменитої збірної СРСР.

На той момент рейтинг ФІФА декларував за триколірними 29-ту сходинку в списку найсильніших команд планети.

Тоді, як Україна перебувала лише на 68-му місці, одразу попереду збірної Зімбабве.

Переповнений Олімпійський стадіон з перших хвилин погнав підопічних Сабо уперед. Як наслідок, до 25-ї хвилини синьо-жовті вели в рахунку 2:0. Спочатку Сергій Попов на 14-й хвилині замкнув на дальній штанзі навіс зі штрафного від Реброва, а на 24-й - Сергій Скаченко майстерно реаалізував вихід віч-на-віч з Харіним.

На 66-й хвилині Варламов відквитав один гол, але через 8 хвилин Ребров з пенальті відновив перевагу України. На 87-й хвилині Віктор Онопко встановив підсумковий рахунок - 3:2.

Євро-2000. Відбірковий турнір,1-й тур

5 вересня 1998 року. Київ, стадіон НСК Олімпійський

Збірна України - збірна росії 3:2 (2:0)

1:0 - 14' Попов, 2:0 - 24' Скаченко, 2:1 - 66' Варламов, 3:1 - 74' Ребров, пенальті, 3:2 - 88' Онопко

Україна: Шовковський Олександр, Гусін Андрій, Микитин Володимир, Головко Олександр, Ващук Владислав, Дмитрулін Юрій, Скаченко Сергій (Калитвинцев Юрій, 46), Попов Сергій, Ковальов Сергій (Кривенцов Валерій, 87), Шевченко Андрій, Ребров Сергій.

Росія: Харін Дмітрій, Мінько Валєрій, Чугайнов Ігорь, Ковтун Юрій, Яновскій Ігорь, Сємак Сєргєй (Чєрчєсов Стас, 73), Онопко Віктор, Канчельскіс Андрєй (Карпін Валєрій, 71), Алєнічєв Дмітрій (Мостовой Алєксандр, 64), Коливанов Ігорь, Варламов Євгєній.

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