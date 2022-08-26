У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо

Джерело - Чемпіон.

У центрі Києва співробітники Національної поліції затримали наркодилера з партією кокаїну.

Про це повідомили у Нацполіції та прокуратурі Києва.

Там не назвали ім'я затриманого, проте, за численними даними ЗМІ, йдеться про Юрія Чернецького, якого називають одним із головних постачальників кокаїну для української еліти.

Згідно з матеріалами слідства, 48-річний громадянин систематично збував кокаїн на території міста Києва. Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків та під час чергового збуту затримали підозрюваного. Під час обшуків у чоловіка вилучили 23 пакети з розфасованим кокаїном, гроші, патрони, пакетики для фасування та електронні ваги.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - з альтернативою застави у розмірі майже 4 млн гривень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше Чернецького регулярно помічали НСК Олімпійському на матчах київського Динамо.

Восени 2020 року Чернецького уже затримували за збут наркотиків у нічних клубах столиці, але за кілька днів відпустили - невідомі внесли заставу в розмірі 2 мільйонів гривень. За версією ж адвоката, ніхто заставу не вносив, а відпустили підозрюваного під нічний домашній арешт.

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