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Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі

Сьогодні 15:25 Андрій Дунець 214 0
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі
#CS:GO, #Navi, #S1mple, #Костильов

Джерело - Чемпіон.

Професійний український кіберспортсмен у дисципліні CS:GO Олександр "S1mple" Костильов вирішив активно проявити свою патріотичну позицію.

Костильов перейменував свій офіційний акаунт у російській соціальній мережі VK, яка вже близько 6 років заборонена в Україні, змінивши назву на "Слава Україні!".

Адміністратори ресурсу не оцінили таких дій Олександра і невдовзі видалили паблік із 300 тисячами підписників. Але перед цим Костильов ще встиг розіграти своїх російських фолловерів. Він повідомив, що буде скрінити кожного, хто підписаний на його паблік. Після цього росіяни, вочевидь зі страху перед своєю владою, почали акивно відписуватися.

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