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Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО

Сьогодні 18:25 Андрій Дунець 398 0
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО
#Адана Демірспор, #Ракіцький, #Фенербахче, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Турецької Суперліги Аданадемірспор українця Ярослава Ракицького грала на виїзді проти Фенербахче.

Поєдинок вийшов багатим на голи, але були й менш приємні моменти. На 81-й хвилині одним із антигероїв зустрічі став якраз Ракицький.

Ексфутболіст збірної України пішов у жорсткий підкат двома ногами проти Дієго Россі, за що отримав від арбітра цілком заслужену червону картку.

Огляд матчу (момент із фолом Ракицького - на 00:08:47):

Додамо, що Фенербахче виграв матч із рахунком 4:2.

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