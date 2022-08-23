Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Турецької Суперліги Аданадемірспор українця Ярослава Ракицького грала на виїзді проти Фенербахче.

Поєдинок вийшов багатим на голи, але були й менш приємні моменти. На 81-й хвилині одним із антигероїв зустрічі став якраз Ракицький.

Ексфутболіст збірної України пішов у жорсткий підкат двома ногами проти Дієго Россі, за що отримав від арбітра цілком заслужену червону картку.

Огляд матчу (момент із фолом Ракицького - на 00:08:47):

Додамо, що Фенербахче виграв матч із рахунком 4:2.

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