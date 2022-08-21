Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика під час бою проти Етноні Джошуа супроводжував прапор України з підписами українських військових.

Роздягальняна на арені King Abdullah Sports City

Пресконференція після бою

Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

та захистив свої титули. Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.

Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.

Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Огляд бою

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