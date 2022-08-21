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Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових

Сьогодні 12:51 Андрій Твердохліб 246 0
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових
#Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика під час бою проти Етноні Джошуа супроводжував прапор України з підписами українських військових.

Роздягальняна на арені King Abdullah Sports City

Пресконференція після бою

  • Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
  • Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
  • Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
  • Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.

Огляд бою

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