Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових

Джерело - Чемпіон.
Чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика під час бою проти Етноні Джошуа супроводжував прапор України з підписами українських військових.
Роздягальняна на арені King Abdullah Sports City
Пресконференція після бою
- Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.
- Одразу після перемоги Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі, щоб визначити абсолютного чемпіона.
- Ф'юрі прийняв виклик, заявивши, що що переміг би Усика та Джлшуа за один вечір.
- Джошуа, у свою чергу, після поразки наговорив дивних речей, та розплакався на пресконференці.
Огляд бою
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