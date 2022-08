Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію

19 серпня 27-річна Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 є найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позавила... бобслеїстка з Великою Британії Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що українка заплакала...

Wow. Incredible reaction of total frustration from Maryna Bekh-Romanchuk in the women’s long jump. How visceral is this? pic.twitter.com/52JxxN7rrN