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Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію

Сьогодні 14:21 Андрій Твердохліб 332 0
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
#Марина Бех-Романчук, #Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

19 серпня 27-річна Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 є найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Характер

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позавила... бобслеїстка з Великою Британії Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що українка заплакала...

Тут слід нагадати, що місяць тому, Марина провалилися на чемпіонаті світу. Але здаватися - це не про Бех-Романчук. Хмельничанка неодноразово демонструвала на світових аренах зілізний характер, психолічну стійкість і жагу боротися до останього, як це було на ЧС-2019 в Досі, коли стрибунка в останній спробі вирвала срібну медаль у стрибках у довжину.

Історичний потрійний

Як уже зазначалося раніше, профільною дисципліною легкоатлетки є стрибки у довжину. У них вона - віцечемпіонка світу-2019 та Європи-2018.

Потрійний стрибок Бех-Романчук почала стрибати лише цього року. Звісно мова йде про змагання найвищого рівня. До учорашнього дня особистий рекорд українки був усього 14.74 - дуже скромно. Однак провал у стрибках у довжину не лише не вибив її з рівноваги, а навпаки мотивував до серйозних, без перебільшення, історичних звершинь.

Протягом фіналу в потрійному стрибку 27-річна хмельничанка 3 рази покращували персонал бест, упевнено лідирувала, а у 5-й спробі полетіла аж на 15.02. Беззаперечна перемога, перше золото чемпіонатів Європи та перша медаль найвищого гатунка для України на чемпіонаті Європи-2022.

Таким чином, Бех-Романчук стала лише другою українкою, яка подолала гросмейстерський рубіж у 15 метрів. До неї це робила лише легендарна Інеса Кравець, двічі, світовий рекорд (15.50) якої протримався 26! років.

Сльози тренера та поцілунок Мишка

Найзворушливішим моментом вечора стали сльози незмінного тренера Марини - Вадима Крушинського...

Ну і звісно, куди ж без поцілунку коханого, віцечемпіона Олімпійських ігор у Токіо-2020, Михайла Романчука, який кілька днів тому став чемпіоном Європи з плавання на коронній дистанції 1500 м.

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