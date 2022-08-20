Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію

Джерело - Чемпіон.

19 серпня 27-річна Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль чемпіонату Європи у потрійному стрибку. Українка встановила особисте досягнення, показала третій результат в історії українського потрійного стрибка. Результат 15.02 є найкращим у сезоні 2022 року в Європі.

Характер

Рівно за добу до історисного успіху українка не змогла зачепитися за медаль у своїй профільній дисципліні - стрибках у довжину. Серйозний психологічний удар для будь-якого спортсмена, тим більше, бронзової медалі в останній фінальній спробі позавила... бобслеїстка з Великою Британії Джасмін Соєрс. Такою розчарованою українську стрибунку, яка постійно випромінює посмішку та радість, не бачили давно.

На мить здалося, що українка заплакала...

Wow. Incredible reaction of total frustration from Maryna Bekh-Romanchuk in the women’s long jump. How visceral is this? pic.twitter.com/52JxxN7rrN — Nick Metcalfe (@Nick_Metcalfe) August 18, 2022

Тут слід нагадати, що місяць тому, Марина провалилися на чемпіонаті світу. Але здаватися - це не про Бех-Романчук. Хмельничанка неодноразово демонструвала на світових аренах зілізний характер, психолічну стійкість і жагу боротися до останього, як це було на ЧС-2019 в Досі, коли стрибунка в останній спробі вирвала срібну медаль у стрибках у довжину.

Історичний потрійний

Як уже зазначалося раніше, профільною дисципліною легкоатлетки є стрибки у довжину. У них вона - віцечемпіонка світу-2019 та Європи-2018.

Потрійний стрибок Бех-Романчук почала стрибати лише цього року. Звісно мова йде про змагання найвищого рівня. До учорашнього дня особистий рекорд українки був усього 14.74 - дуже скромно. Однак провал у стрибках у довжину не лише не вибив її з рівноваги, а навпаки мотивував до серйозних, без перебільшення, історичних звершинь.

Протягом фіналу в потрійному стрибку 27-річна хмельничанка 3 рази покращували персонал бест, упевнено лідирувала, а у 5-й спробі полетіла аж на 15.02. Беззаперечна перемога, перше золото чемпіонатів Європи та перша медаль найвищого гатунка для України на чемпіонаті Європи-2022.

Таким чином, Бех-Романчук стала лише другою українкою, яка подолала гросмейстерський рубіж у 15 метрів. До неї це робила лише легендарна Інеса Кравець, двічі, світовий рекорд (15.50) якої протримався 26! років.

Сльози тренера та поцілунок Мишка

Найзворушливішим моментом вечора стали сльози незмінного тренера Марини - Вадима Крушинського...

Ну і звісно, куди ж без поцілунку коханого, віцечемпіона Олімпійських ігор у Токіо-2020, Михайла Романчука, який кілька днів тому став чемпіоном Європи з плавання на коронній дистанції 1500 м.

Maryna Bekh-Romanchuk kisses her husband Misha Romanchuk after winning the gold in triple jump! Misha won 🥇 himself a few days ago in men’s 1500m swimming! 🇺🇦 pic.twitter.com/iwa8CzpppL — 25% - Roman🇺🇦🇹🇷🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇹🇼🇯🇵🇦🇺 (@Wh0Know5) August 20, 2022

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