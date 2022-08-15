Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Сьогодні 11:40 547
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Сьогодні 11:33 234877
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 195
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 2011
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня
Сьогодні 01:03 428
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Вчора 23:23 2217
Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул
Вчора 19:54 1699
Україна здобула шосту золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 16:53 797
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 14:40 1223
Лащевська здобула золото юніорського ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 14:02 343
Блоги
Воротар, який вкрав чемпіонство в Інтера, знову забив неймовірний автогол у Серії А - відео
Воротар, який вкрав чемпіонство в Інтера, знову забив неймовірний автогол у Серії А - відео Андрій Дунець
Сьогодні 12:55 224
36-річний полтавець встановив досягнення для книги рекордів Гіннеса
36-річний полтавець встановив досягнення для книги рекордів Гіннеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:38 570
Тухель та Конте ледь не побилися після фінального свистка матчу АПЛ - відео
Тухель та Конте ледь не побилися після фінального свистка матчу АПЛ - відео Андрій Дунець
Сьогодні 11:20 673
Фанати Арсенала уже присвячуть Зінченку пісні
Фанати Арсенала уже присвячуть Зінченку пісні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:12 176
Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз
Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз Максим Буйдин
Вчора 23:53 3826
Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу
Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу Андрій Твердохліб
Вчора 23:38 2087 3
Дівчина дня. Чарівна українка Марта Фєдіна - тріумфаторка чемпіонату Європи
Дівчина дня. Чарівна українка Марта Фєдіна - тріумфаторка чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
Вчора 19:04 922
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Андрій Твердохліб
Вчора 17:30 12089
4 роки тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал
4 роки тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал Андрій Твердохліб
Вчора 16:03 2012
Маліновський розпочав новий сезон гольовим пасом
Маліновський розпочав новий сезон гольовим пасом Андрій Твердохліб
Вчора 15:15 568
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:51 5172
14 років тому фанати Динамо в Москві епічно заспівали Гімн України
14 років тому фанати Динамо в Москві епічно заспівали Гімн України Андрій Твердохліб
13.08.2022 23:41 1122
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2022 11:19 12130 2
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО Андрій Дунець
12.08.2022 15:02 3321
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
12.08.2022 14:04 253743
Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео
Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео Андрій Дунець
12.08.2022 09:01 4142
Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2022 21:53 2204
Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії
Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії Андрій Дунець
11.08.2022 19:08 3067
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2022 15:32 172384 97
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
11.08.2022 14:07 308428
Прямі трансляції

36-річний полтавець встановив досягнення для книги рекордів Гіннеса

Сьогодні 11:38 Андрій Твердохліб 579 0
36-річний полтавець встановив досягнення для книги рекордів Гіннеса

Джерело - Полтавщина.

Полтавець Віталій Шовкопляс провів на своїй сторінці в Instagram унікальний прямий ефір, під час якого підтягнувся на одній руці (по черзі, міняючи праву та ліву) 273 рази за годину.

Повідомляє видання Полтавщина.

Представники Книги рекордів Гіннеса поки не зафіксували рекорд, але до цього найбільша кількість підтягувань таким способом була 220 разів. Такий світовий рекорд встановив італієць.

Свій рекорд Віталій Шовкопляс вирішив установити, аби привернути увагу громадськості до зборів на потреби Збройних Сил України. Усіх, хто дивився трансляцію, закликали перераховувати кошти на рахунки Віталія. Зібрану суму він перерахує армії.

Під час прямої трансляції спортсмен зібрав 273 підтягування сумарно на лівій і правій руці. Це відео уже відправили представникам Книги рекордів Гіннеса. Тепер організатори чекають відповіді.

Факти про рекордсмена

  • Почав займатися спортом в 12 років;
  • Переможець Кубка Світу з воркауту, капітан збірної України, 2012 рік;
  • Світовий рекордсмен з підтягування з додатковою вагою +32 кг, 2013 рік;
  • МСМК, абсолютний чемпіон світу зі стрітліфтингу : дисципліна, яка вклбчає в себе силове двоборство: підтягування на перекладині та віджимання на брусах з максимальною додатковою вагою;
  • МСМК зі строгого підйому штанги на біцепс ;
  • МС зі станової тяги;
  • КМС з армреслінгу на ліву та на праву руку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні 4261
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 5956
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 12107
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 6990
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 5173
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 234877
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11582
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15288
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5620 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6764
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26771 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96545