Джерело - Полтавщина.

Полтавець Віталій Шовкопляс провів на своїй сторінці в Instagram унікальний прямий ефір, під час якого підтягнувся на одній руці (по черзі, міняючи праву та ліву) 273 рази за годину.

Повідомляє видання Полтавщина.

Представники Книги рекордів Гіннеса поки не зафіксували рекорд, але до цього найбільша кількість підтягувань таким способом була 220 разів. Такий світовий рекорд встановив італієць.

Свій рекорд Віталій Шовкопляс вирішив установити, аби привернути увагу громадськості до зборів на потреби Збройних Сил України. Усіх, хто дивився трансляцію, закликали перераховувати кошти на рахунки Віталія. Зібрану суму він перерахує армії.

Під час прямої трансляції спортсмен зібрав 273 підтягування сумарно на лівій і правій руці. Це відео уже відправили представникам Книги рекордів Гіннеса. Тепер організатори чекають відповіді.

Факти про рекордсмена

Почав займатися спортом в 12 років;

Переможець Кубка Світу з воркауту, капітан збірної України, 2012 рік;

Світовий рекордсмен з підтягування з додатковою вагою +32 кг, 2013 рік;

МСМК, абсолютний чемпіон світу зі стрітліфтингу : дисципліна, яка вклбчає в себе силове двоборство: підтягування на перекладині та віджимання на брусах з максимальною додатковою вагою;

МСМК зі строгого підйому штанги на біцепс ;

МС зі станової тяги;

КМС з армреслінгу на ліву та на праву руку.

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