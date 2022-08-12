Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 1260
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:04 248273
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Сьогодні 13:48 6240
Красніков залишив Металіст
Сьогодні 13:25 548
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 12:25 400
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Сьогодні 09:43 515
Циганков відхилив пропозицію клубу Серії А
Сьогодні 09:08 609
Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:37 2518
СК Дніпро-1 дізнався суперника у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:09 1208
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:26 1231
Блоги
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 15:02 451
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:04 248271
Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео
Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео Андрій Дунець
Сьогодні 09:01 1344
Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 1887
Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії
Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії Андрій Дунець
Вчора 19:08 2140
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:32 43312 33
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 308078
Слава Україні: фани Жальгіріса знову підтримали український народ на матчі ЛЧ
Слава Україні: фани Жальгіріса знову підтримали український народ на матчі ЛЧ Андрій Дунець
10.08.2022 08:00 786
Яремчук віддав гольовий пас на шедевральний гол одноклубника в ЛЧ - ВІДЕО
Яремчук віддав гольовий пас на шедевральний гол одноклубника в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
10.08.2022 07:25 4596
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО Андрій Дунець
10.08.2022 07:00 6164
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова Андрій Дунець
10.08.2022 00:44 9276
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь Андрій Твердохліб
09.08.2022 12:22 2187
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Андрій Дунець
09.08.2022 11:21 43241
Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані
Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані Андрій Дунець
08.08.2022 12:52 11168
Мессі забив неймовірний гол ударом через себе в матчі за ПСЖ - ВІДЕО
Мессі забив неймовірний гол ударом через себе в матчі за ПСЖ - ВІДЕО Андрій Дунець
07.08.2022 11:22 12310
Невигадані історії війни. Медведенко продав чемпіонські перстні НБА за $250 млн
Невигадані історії війни. Медведенко продав чемпіонські перстні НБА за $250 млн Андрій Твердохліб
07.08.2022 00:06 2721 1
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
06.08.2022 18:18 7272
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
06.08.2022 14:36 8785 2
Футболіст збірної України став батьком
Футболіст збірної України став батьком Андрій Твердохліб
06.08.2022 13:46 1025
Гол українця Драмбаєва приніс нічию Зюльте-Варегем у грі з Брюгге
Гол українця Драмбаєва приніс нічию Зюльте-Варегем у грі з Брюгге Андрій Твердохліб
06.08.2022 12:38 821
Прямі трансляції

Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Сьогодні 14:04 Андрій Твердохліб 248273
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна Блок (Пінтусевич - дівоче прізвище) стала першою українською спортсменкою, яка знялася для знаменитого журналу Playboy.

Чому вибір редакції американського журналу припав на українку - достеменно невідомо. Може бути, тому що на носі були Олімпійські ігри в Афінах-2004, а Жанна була однією з головних конкуренток Меріон Джонс, на той момент справжньої зірки в США та світі. Тим більше. завдяки своєму американському чоловікові українка вже жила в Маямі (чоловік паралельно був її менеджером).

Мої сумніви розвіяв пристойний гонорар, який я отримала за цю фотосесії, - розповідала Жанна Максиму Розенко в один зі своїх приїздів до Києва. - В іншому випадку навряд чи б в квітні, в розпал підготовки до Олімпіади летіла через всю країну в Лос-Анджелес на зйомки. Вони мені не дуже сподобалися. В першу чергу, своєю тривалістю. В один з моментів почало здаватися, що фотосесія не закінчитися ніколи - зйомки тривали близько 12 годин. Знімала ціла команда з 8 чоловік. Зате самі фото мені дуже сподобалися.

Особиста справа:

Жанна Блок народилася 6 липня 1972 року у місті Ніжин Чернігівської області. Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Дворазова чемпіонка світу - (1997, 2001). Фіналістка Олімпійських ігор в Атланті-1996 і Сіднеї-2000. Учасниця Олімпійських ігор в Афінах-2004.

Жанні фотосесія дуже сподобалася. А вам?

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Циганков відмовився переходити в Аталанту Циганков відмовився переходити в Аталанту 3664
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 6240
Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи 2518
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій 3193
Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського Названо суму, яку Ноттінгем Форест пропонує за Маліновського 4916
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти 11437 1
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14513 25
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13575 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 23742
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8634
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 42349
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18846