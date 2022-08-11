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Прямі трансляції

Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном

Вчора 21:53 Андрій Твердохліб 1681 0
Відео дня. Олександр Усик 10 років тому став олімпійським чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

11 серпня 2012 року Олександр Усик піднівся на найвищий щабель олімпійського подіуму в Лондоні. У фіналі вагової категорії до 91 кг українець з рахунком 14:11 переміг італійця Клементо Руссо.

Фінал

Тицяйте - переглянути на YouTube

Нагородження

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня Усик захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно для підписників тарифів Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, а також на регіональних каналах Суспільного та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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