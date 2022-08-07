Невигадані історії війни. Медведенко продав чемпіонські перстні НБА за $250 млн

Джерело - Чемпіон.
Колишній український баскетболіст Станіслав Медведенко продав на благодійному аукціоні David Kohler’s SCP Auctions обидва свої чемпіонські перстні НБА, які він здобув у скkаді Лос-Анджелес Лейкерс.
Аунціон відбувався з 27 липня по 5 липня. Виручена сума - понад 250 тис доларів США.
"Аукціон завершено! У сумі ми зібрали трохи більше 250.000$, і це чудовий результат! 250.000$ для України! 50.000$ за ніч!
Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того, і далі на нас чекає реалізація багатьох ініціатив по спасінню життя українських дітей. Пам‘ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього.
Дякую всім за підтримку та допомогу (багато хто допомагав)!!!", - написав Медведенко у Facebook.
Медведенко виступав за Лейкерс по 2000 по 2006 роки. У складі Озерних український центровий двічі став чемпіоном НБА (2001, 2002). Загалом за океаном Медведенко зіграв 263 гри (249 - Лейкерс, 14 - Атланта). У середньому набирав 5,4 очка та 2,8 підбирання за 12,7 хвилини за гру.
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