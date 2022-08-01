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Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО

Вчора 21:16 Андрій Дунець 302 0
Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО
#Юлімар Рохас, #Кравець

Джерело - Чемпіон.

1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо Юлімар Рохас із Венесуели побила світовий рекорд у потрійному стрибку, який до того належав українці Інесі Кравець.

Рохас продемонструвала результат 15,67 м, що було на цілих 17 см більше, ніж показник Кравець у шведському Ґьотеборзі на чемпіонаті світу-1995 (15,50 м). Рекорд української спорсменки протримався 26 років.

Відео стрибка Рохас

Відео стрибка Кравець

Цікаво, що напередодні Олімпіади-2020 Кравець передбачала, що саме на цьому турнірі і саме Рохас зможе перевершити її досягнення: 

"Ну вже він (рекорд - прим. ред.) простояв 25 років. Серйозно, треба ж іти вперед, повинен бути прогрес якийсь. І дівчинка така народилася, взагалі прекрасна, чудова - Рохас - я думаю вона повинна цього року побити світовий рекорд".

Топ-10 результатів серед жінок у потрійному стрибку на відкритих стадіонах:

  • 15,67 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2021)
  • 15,52 м - Юлимар Рохас (Венесуела, 2021)
  • 15,50 м - Інеса Кравець (Україна, 1995)
  • 15,48 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2021)
  • 15,47 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2022)
  • 15,43 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2021)
  • 15,41 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2019)
  • 15,39 м - Франсуаза Мбанго Етон (Камерун, 2008)
  • 15,37 м - Юлімар Рохас (Венесуела, 2019)
  • 15,34 м - Татьяна Лєбєдєва (росія, 2005)

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