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Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ

Сьогодні 20:19 Андрій Твердохліб 133 0
Продовження історії гламурного блогера Діми з Харкова
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ

Джерело - Чемпіон.

Інста-блогер із Харкова Діма Городецький, який з початком війни в Україні евакуювався до Львова, вирішив "вставити свої 5 копійок" перед своїми підписниками про російськомовних українців і дискофртне перебування у столиці Галичини.

  • До речі, у профілі свого акаунта Діма називає себе громадським діячем

Дімі не сподобалися табличкі з написом на кшталт "Тут говорять українською". Діма вирішив продемонструвати свої знання з Історії, проте, говорячи мовою футболу, потрапив у штангу.

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Допис, поширений ДИМА ГОРОДЕЦКИЙ (@amendima1)

Відомий журналіст і блогер Костянтин Андріюк зі свого боку записав для таких як Діма невеличкий історичний лікбез.

Відео інста-блогера дуже обурило власника футбольного клубу Рух Григорія Козловського. Той навіть пообіцяв грошову винагороду за інформацію про місцезнаходження Діми.

А далі все за класикою.

Діму "прийняли" співробітники СБУ та відправили його до фільтраційного табору. За словами Козловського, гей Діма є переносником ВІЛу.

Діма опублікував нове відео, його, як виявилось, неправильно зрозуміли й далі за текстом...

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Допис, поширений ДИМА ГОРОДЕЦКИЙ (@amendima1)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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