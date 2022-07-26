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Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня

Сьогодні 17:42 Андрій Твердохліб 205 0
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 анонсував поповнення в клубі новою співробітницею, яка вже встигла познайомитись з уболівальниками через промо відео.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Metalist 1925 (@metalist1925_kh)

Чарівна Даша Лелюк буде вести офіційні соціальні мережі харків'ян.

Професійна актриса

Даша народилася у Вінниці, проживає у Києві, де навчається на акторку в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Восени 2021 року відбулася прем’єра нового синглу українського співака Wellboy на композицію “Вишні, ви дивовижні”. Разом із виконавцем у кліпі знялася й Дар'я Лелюк.

Модель

У 2018 році вона взяла участь у конкурсі “Міс Вінниця 2018”, де перемогла у номінації “Міс Princess”.

Танцівниця

Як зазначає сама Лелюк, вона 11 років займалась бальними танцями.

Красуня

Фото: Facebook Дар'ї Лелюк, відкриті джерела

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