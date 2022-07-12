Головне
Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:51 1895
Став відомий наступний суперник Дерев'янченка
Сьогодні 10:10 349
Україна здобула одну медаль у четвертий день Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:59 434
Брентфорд домовився про трансфер Ярмолюка
Сьогодні 08:10 765
Колмаков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:07 352
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Вчора 20:15 721
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців
Вчора 18:48 1071
Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня
Вчора 17:58 538
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі
Вчора 17:39 1317
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 14:32 6876
Блоги
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи Андрій Дунець
Сьогодні 13:42 170
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:28 441
Фото дня. Українські пауерліфтери присвятили медалі Всесвітніх ігор-2022 Збройним силам України
Фото дня. Українські пауерліфтери присвятили медалі Всесвітніх ігор-2022 Збройним силам України Андрій Твердохліб
Вчора 20:49 339
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх Андрій Дунець
Вчора 19:19 1005
Мер Бірмінгема прийшов на пресконференцію нашої збірної у футболці з написом "Україна"
Мер Бірмінгема прийшов на пресконференцію нашої збірної у футболці з написом "Україна" Андрій Дунець
Вчора 18:20 735
Рік тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію ВІДЕО
Рік тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:15 406
Скандальний екснардеп, який переховується від українського правосуддя, зіграв за ветеранів Динамо
Скандальний екснардеп, який переховується від українського правосуддя, зіграв за ветеранів Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 13:37 1281
Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО
Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 10:22 5710
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона Андрій Дунець
08.07.2022 20:27 3068
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2022 20:03 4482
Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО
Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО Андрій Дунець
08.07.2022 16:31 1031
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри Андрій Твердохліб
08.07.2022 10:34 664
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Андрій Дунець
07.07.2022 23:51 1845
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО Андрій Дунець
07.07.2022 15:49 1619
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО Андрій Дунець
06.07.2022 17:09 1564
Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата
Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата Андрій Дунець
06.07.2022 15:49 775
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Андрій Дунець
04.07.2022 13:51 1440
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Андрій Дунець
04.07.2022 08:32 1565
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Андрій Дунець
01.07.2022 19:11 10329
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО Андрій Дунець
01.07.2022 16:15 10156
Прямі трансляції

На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи

Сьогодні 13:42 Андрій Дунець 171 0
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
#війна

Джерело - Чемпіон.

Родина Жуваків із Бучі Київської області нині займається волонтерством у Луцьку. Восьмирічний син Савелій грає з перехожими у шахи на гроші, а зібрані кошти сім'я передає до центрального волонтерського пункту.

Про це розповідає Суспільне.

Алла Жувак переїхала до Луцька із синами Савелієм та Яремою напередодні повномасштабного вторгнення росії. Живуть у її батьків. На Волині народився найменший син Орест. Чоловік із першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, зараз продовжує нести службу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців 1071
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх 1005
Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ 2417
Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 1895
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі 1317
Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко 1500
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13720 25
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14759
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42621
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72573 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28364
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10790 2