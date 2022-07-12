На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи

Джерело - Чемпіон.

Родина Жуваків із Бучі Київської області нині займається волонтерством у Луцьку. Восьмирічний син Савелій грає з перехожими у шахи на гроші, а зібрані кошти сім'я передає до центрального волонтерського пункту.

Про це розповідає Суспільне.

Алла Жувак переїхала до Луцька із синами Савелієм та Яремою напередодні повномасштабного вторгнення росії. Живуть у її батьків. На Волині народився найменший син Орест. Чоловік із першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, зараз продовжує нести службу.

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