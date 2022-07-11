Рік тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

11 липня 2021 року у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А в середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок.

У додатковий час забитих голів не було, тож переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії - 3:2.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу Фінал 11 липня Італія - Англія 1:1 (0:1) (пен. 3:2)

Голи: 0:1 - 2 Шоу, 1:1 - 67 Бонуччі

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