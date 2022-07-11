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Рік тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію ВІДЕО

Сьогодні 16:15 Андрій Дунець 274 0
Рік тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію ВІДЕО
#Євро - 2020, #Роберто Манчіні, #збірна Англії з футболу, #Збірна Італії з футболу

Джерело - Чемпіон.

11 липня 2021 року у фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А в середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. 

У додатковий час забитих голів не було, тож переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії -  3:2.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Фінал
11 липня 

Італія - Англія 1:1 (0:1) (пен. 3:2)

Голи: 0:1 - 2 Шоу, 1:1 - 67 Бонуччі

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