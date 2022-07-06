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Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата

Сьогодні 15:49 Андрій Дунець 252 0
Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата
#Новинський, #ПФК Севастополь

Джерело - Чемпіон.

Вадим Новинський, який з 2019 року був депутатом Верховної Ради України від Донецької області, вирішив скласти свої повноваження.

Новинський повідомив, що тепер зосередиться на гуманітарних проєктах та служінню церкві. Про це він написав у своєму Facebook:

"У нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів".

Нагадаємо, що в період 2010-2014 років Вадим Новинський був почесним президентом футбольного клубу Севастополь.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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