Джерело - Чемпіон.

17 червня 2021 року збірна України зіграла матч другого туру Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка була Північна Македонія.

Синьо-жовті з перших хвилин взяли гру під власний контроль - і на перерву Україна пішла, ведучи в рахунку 2:0 завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. Гол Езджана Аліоскі став єдиним, який вдалося забити номінальним гостям, а от зробити те саме Русланові Маліновському з пенальті не вдалося.

Пізніше Україна заочно-драматично вийде зі своєї групи із третього місця і вилетить аж у чвертьфіналі від майбутніх фіналістів - англійців.

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