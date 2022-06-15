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Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 351 0
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Ірландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Активні дії на футбольному полі у польському Лодзі не припинилися відразу після фінального свистка поєдинку Ліги націй між збірними України та Ірландії.

Окремим завзятим уболівальникам 90 хвилин споглядання за грою із трибун стадіону виявилося замало - і вони не вигадали нічого кращого, ніж вибігти на газон. Полякам довелося підключати не лише стюардів, а й навіть спецпризначенців.

Відеоконтент взято у твіттер-акаунті Zorya Londonsk.

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