Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Активні дії на футбольному полі у польському Лодзі не припинилися відразу після фінального свистка поєдинку Ліги націй між збірними України та Ірландії.

Окремим завзятим уболівальникам 90 хвилин споглядання за грою із трибун стадіону виявилося замало - і вони не вигадали нічого кращого, ніж вибігти на газон. Полякам довелося підключати не лише стюардів, а й навіть спецпризначенців.

Відеоконтент взято у твіттер-акаунті Zorya Londonsk.

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