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"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним

Сьогодні 15:25 Андрій Дунець 377 0
"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним
#Конор Мак-Грегор, #Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Тоні Макгрегор, батько всесвітньовідомого бійця UFC Конора Макгрегора, нецензурно відповів президентові України Володимиру Зеленському на його слова про сина.

Видання Sunday World повідомляє, що під час нещодавньої зустрічі з ірландськими політиками в Києві Зеленський висловив розчарування Макгрегором-молодшим через його світлину із президентом росії владіміром путіним зразка 2018 року.

Тоні Макгрегор дуже різко вступився за сина:

"Зеленський, веди свою війну і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого їб**ого рота".

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