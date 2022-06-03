Джерело - Чемпіон.

Тоні Макгрегор, батько всесвітньовідомого бійця UFC Конора Макгрегора, нецензурно відповів президентові України Володимиру Зеленському на його слова про сина.

Видання Sunday World повідомляє, що під час нещодавньої зустрічі з ірландськими політиками в Києві Зеленський висловив розчарування Макгрегором-молодшим через його світлину із президентом росії владіміром путіним зразка 2018 року.

Тоні Макгрегор дуже різко вступився за сина:

"Зеленський, веди свою війну і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого їб**ого рота".

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