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Шотландія - Україна у Глазго-2007: як це було

Сьогодні 09:17 Андрій Дунець 132 0
Шотландія - Україна у Глазго-2007: як це було
#Збірна України з футболу, #Шотландія

Джерело - Чемпіон.

13 жовтня 2007 року збірна України зіграла виїзний матч проти Шотландії у рамках відбору на Євро-2008.

До того поєдинку підопічні Олега Блохіна підходили під тиском класичної ситуації "або пан, або пропав". На жаль, вийшло "пропав". Після гри Україна втратила реальні шанси вийти на чемпіонат Європи - не допомогли ні ігри розуму Блохіна з погрозами про відставку, ні 5 атакувальних футболістів, що вийшли у стартовому складі на Гемпден Парку.

Шотландці, окрилені підтримкою звично заповнених рідних трибун, вміло скористалися невпевненими діями гравців збірної України в захисті загалом та при стандартах зокрема. Підсумок - 3:1 на користь скотів.

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