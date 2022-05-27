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Хлопчик, якого врятували із блокади Маріуполя, звернувся до Джонсона

Сьогодні 12:11 Андрій Дунець 88 0
6-річна дитина втратила батьків під час навали окупантів
Хлопчик, якого врятували із блокади Маріуполя, звернувся до Джонсона
#війна, #Маріуполь, #Сергій Палкін, #Шахтар, #Дарійо Срна, #Борис Джонсон

Джерело - Чемпіон.

Батьки Іллі Костушевича загинули у Маріуполі під час ракетних ударів російських військ по місту: вулиця та район, де вони мешкали, повністю зруйновані.

Дитину з блокади врятували волонтери, і зараз Іллею опікується сім’я Марії й Володимира Беспалих зі Слов’янська.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відкритого листа до українських дітей, а тепер Ілля Костушевич вирішив відповісти відомому політику. Ось, що міститься у зверненні:

"Дорогий Борисе Джонсоне!

Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.

Ілля, 6 років".

Передати цей лист британському прем’єрові Ілля попросив представників Шахтаря - Дарійо Срну та Сергія Палкіна.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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