Легендарні футболісти та алкоголь. Три найвидатніших футболісти, на долю, яких вплинула оковита. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У 1969 році я зав'язав з жінками і алкоголем. Це були найгірші 20 хвилин мого життя. © Джордж Бест

У день народження легендарного Пола Гаскойна Чемпіон згадує трьох найталановитіших футболістів в історії гри мільйонів, які мали величезні проблеми з алкоголем.

Пол Гаскойн

Один з найвідоміших алкоголіків у футбольному світі і в той же час один з найталановитіших гравців свого покоління. Однак "завдяки" алкоголю кар'єра Гаскойна вийшла ... Вірніше, через алкоголь кар'єра у Гаскойна взагалі не вийшла.

Вічно молодий та вічно п'яний Газза

Тиждень тренувань англієць змінював місяцями запоїв і п'яних бешкетів.

Одного разу буквально через годину після чергової гри за національну збірну Гаскойна побачили в одному з лондонських пабів, де він потягував холодне пивко. При цьому Газза так і залишився в формі англійської збірної, він навіть не став міняти взуття і випивав у барі прямо в бутсах.

Гаскойн неодноразово лягав у клініку з метою позбутися від цього жахливого пороку, але зусилля лікарів щоразу виявлялися марними. Коли Пол лікувався від алкоголізму, доктор порадив знайти йому якесь відволікаюче хобі. Гаскойн почав колекціонувати віскі ...

На деякий час Пол дійсно зав'язав, але колишнє взяло верх. Черговий запій і чергову пригоду. На цей раз вічної п'яний Газза напав на охоронця залізничної станції.

Пол Гаскойн у наші дні

Гаррінча

Гаррінча

Один з найвидатніших футболістів в історії. Багато фахівців ставлять Мане вище за Пеле. На футбольному полі, може, так воно і є, однак за його межами він виявився слабшим за Короля Футболу. Пеле домігся в своєму житті найбільших вершин, він великий бізнесмен, був міністром.

Гаррінча ж розтринькав всі свої досягнення досить швидко.

Після ігор Мане спокійно пропивав свої чималі гонорари з шанувальниками Ботафого, ніколи не думав про майбутнє і не відкладав грошей на чорний день. Хоча тільки від першого шлюбу у нього було вісім дочок, і подумати було про що.

На піку своєї слави Гаррінча випивав з міністрами, генералами і простими робітниками з околиці. Для перших це було політичною рекламою, для других - щастя. І Мане не міг відмовити людям в їх простих людських слабкостях.

Мане продовжував випивати, але з кожним роком поєднувати футбол і алкоголь ставало все важче. І коли бразилець завершив кар'єру, він виявився нікому не потрібен. Ні федерації, ні рідному Ботафого, якому віддав 12 років життя.

Помер Гаррінча від цирозу печінки в лікарні для бідняків, майже всіма забутий і кинутий. Йому не було ще й 50 років ...

У день його похорону попрощатися з Мане на Маракану прийшли сотні тисяч людей, і багато хто з них цілком могли йому допомогти при житті.

Джордж Бест

Джордж Бест

За кількістю звинувачень в керуванні автомобіля в нетверезому вигляді Бест дасть фору багатьом. Так само як і по числу жінок і випитих чарок. У 1984 році Джордж отримав три місяці в'язниці за керування автомобілем в нетверезому стані і провів Різдво за гратами.

"Я витратив багато грошей на випивку, жінок і швидкі автомобілі. Решту я змарнував", - говорив він.

Північноірландець володів неймовірним талантом, і далеко не тільки футбольним.

"Кажуть, що Пол Гаскойн - це новий Джордж Бест, але він що, теж трахнув трьох Міс світу?" - міркував легендарний футболіст, і з ним важко було не погодитися.

Взагалі, Бест славився своєю дотепністю і прямотою: "У 1969 році я зав'язав з жінками і алкоголем. Це були найгірші 20 хвилин мого життя"; "Якби я народився виродком, ви б ніколи не дізналися про Пеле"; "Я припиняв пити, коли засинав".

Його власні ж слова найкраще описують його життя. Він гуляв, пив і грав в футбол. Варто визнати, що у нього виходило все це чудово поєднувати. Все б добре, тільки ближче до 60 років у Беста виявилися серйозні проблеми з печінкою. У серпні 2002 року він переніс її пересадку, але, ігноруючи категоричні заборони лікарів, продовжував випивати.

У жовтні 2005 року його госпіталізували, а через місяць великого і неповторного Джорджа Беста не стало.

Нагадаємо, що півзахисник Роми Раджа Наїнгголан потрапив в скандал після публікації відео як він з друзями веселився на Новий рік.

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