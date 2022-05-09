Гімнаст Василенко знову пробив дно, назвавши українців фашистами

Джерело - Чемпіон.

Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко продовжує демонструвати свій невисокий рівень інтелектуального розвитку.

Олег Верняєв показав скріншот нової публікації в Instagram нашого горе-співвітчизника.

"Ура! Без нелюдей, що кричать "Слава Бандері", які носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їхніх медалей, покласти квіти до вічного вогню та вшанувати пам'ять загиблих предків", - написав у своїй сторіз Василенко.

Нагадаємо, що нещодавно Верняєв уже наводив докази нестачі у Василенка сірої речовини в черепній коробці.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua