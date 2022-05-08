Головне
Росіянин Бівол сенсаційно переміг Сауля Алвареса
Сьогодні 07:50 1510
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 10:44 5151 1
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 10:31 14445
Феррарі здобули перші дві позиції в кваліфікації Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:31 229
Олівейра задушив Гейджи в першому раунді на UFC 274
Сьогодні 08:14 479
Барселона дотиснула Бетіс, Сельта знищила Алавес. Результати 35 туру Ла-Ліги
Вчора 23:57 986
Ліверпуль зіграв внічию з Тоттенгемом, Брайтон розгромив Манчестер Юнайтед. Результати 36 туру АПЛ
Вчора 23:38 905
Олівейру позбавили чемпіонського поясу UFC після провалу зважування
Вчора 15:25 396
Степаненко: Наразі всі українці – одна команда
Вчора 15:19 297
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 15:15 55575
Блоги
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:44 5146 1
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 14428
Нокаут року в UFC: Чендлер вирубив Фергюсона фантастичним ударом
Нокаут року в UFC: Чендлер вирубив Фергюсона фантастичним ударом Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 408
Президент УЄФА - про російських спортсменів: "Це не їхня війна"
Президент УЄФА - про російських спортсменів: "Це не їхня війна" Андрій Дунець
Вчора 21:33 661
Шевченко передав медикаменти на суму близько 400 тисяч євро
Шевченко передав медикаменти на суму близько 400 тисяч євро Віктор Слюсаренко
Вчора 14:24 359
Мілевський відповів Астаф'євій на звинувачення у ганебній поведінці ВІДЕО
Мілевський відповів Астаф'євій на звинувачення у ганебній поведінці ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:40 4740
Ганьба дня: футболіст навмисне випав із медичних ніш, щоб потягнути час ВІДЕО
Ганьба дня: футболіст навмисне випав із медичних ніш, щоб потягнути час ВІДЕО Андрій Дунець
06.05.2022 13:54 1596
Фани Айнтрахта влаштували божевілля на полі після матчу з командою Ярмоленка ВІДЕО
Фани Айнтрахта влаштували божевілля на полі після матчу з командою Ярмоленка ВІДЕО Андрій Дунець
06.05.2022 13:07 1109
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Valeriy Ruchka
04.05.2022 19:42 4320
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні"
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні" Андрій Дунець
04.05.2022 14:36 3068
Російський канал знову зганьбився, злякавшись прапора України під час матчу Бундесліги ВІДЕО
Російський канал знову зганьбився, злякавшись прапора України під час матчу Бундесліги ВІДЕО Андрій Дунець
03.05.2022 10:09 1691
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО Андрій Дунець
03.05.2022 08:27 6993
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО Андрій Дунець
02.05.2022 14:35 2304
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2022 15:08 5015
Лунін з прапором України відсвяткував чемпіонство Реала
Лунін з прапором України відсвяткував чемпіонство Реала Віктор Слюсаренко
01.05.2022 12:24 641
28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика
28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика Valeriy Ruchka
01.05.2022 09:59 13192 1
Неймовірні емоції чемпіонства Трабзонспор: Вболівальники вибігли на футбольне поле
Неймовірні емоції чемпіонства Трабзонспор: Вболівальники вибігли на футбольне поле Віктор Слюсаренко
01.05.2022 09:39 612
Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна
Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна Віктор Слюсаренко
01.05.2022 09:09 1566
"Слава Україні! Давай-давай!" Домагою Віді - 33 роки
"Слава Україні! Давай-давай!" Домагою Віді - 33 роки Андрій Дунець
29.04.2022 16:26 985
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО Андрій Дунець
28.04.2022 20:43 2163
Прямі трансляції

Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев

Сьогодні 10:44 Андрій Твердохліб 5151 1
Канадський гонщик загинув 8 травня 1982 року в кваліфікації Гран-прі Бельгії
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев

Джерело - Чемпіон.

"Я не думаю про смерть. Смерть - це частина роботи" ©

8 травня, 1982 року. Кваліфікація Гран-прі Бельгії, який відбувався в Зольдері добігала свого кінця... Канадський гонщик Жиль Вільнев вирушає на ще одне кваліфікаційне коло. На коло, яке апріорі не могло покращити позиції талановитого гонщика. На вщент розбитих шинах, Жиль будь-якою ціною хотів виграти поул і на шаленій швидкості зачепив болід March Йохена Масса. Після невеличкого контакту з болідом суперника, Феррарі канадця злетів у повітря та кілька разів перекинувся. Сам же гонщик, з причин які до цього часу є загадкою, вилетів з боліду. Медики знайшли, ще живе, тіло Вілнева біля відбійників. Як з'ясувалося пізніше, гощик Феррарі вдарився об той самий відбійник, і як наслідок, перелом хребта не суміснмй із життям. За кілька годин лікарі констатували смерть одного з найталоновитіших гонщиків в історії Формули 1.

Щоб зрозуміти, що змусило Вільнева піти на такий крок потрібно повернутися на кілька тижнів назад на Гран-прі Сан-Маріно в Імолі.

Дідьє Піроні

Напарником Вільнева по Феррарі в тому сезону був француз Дідьє Піроні. Француз, який зірок з неба не хапав, був людиною тихою та сором'язливою. 

"Коли Жиль був з нами, його перевага була настільки вагомою, що ми в якійсь мірі навіть недооцінювали Дідьє,- сказав якось колишній головний конструктор Ferrari Мауро Форгьєрі. - Просто тому що раз за разом був битий напарником на точно такому ж боліді".

Ідеальний пілот на позиції другого номера подумаєте ви? Але як відомо, у тихому болоті чорти водяться. Простіше кажучи, засів у француза всередині демон чи образа. Маючи однаковий болід з канадцем, той постійно програвав своєму напарникові, іноді дуже багато...

Порушення домовленостей

До сезону 1982 року Феррарі побудувала дуже сильний болід 126C2, який високо оцінили обидва гонщики Скудерії. На дебютному етапі, правда, жоден з гонщиків команди не фінішував, хоча Жиль Вільнев лідирував більшу частину дистанції у Бразилії, будучи значно швидшим за напарника.

"Після кваліфікації в Ріо (де Жиль показав другий час, а Дідьє - тільки восьмий) Вільнев відкликав мене на пару слів. Він хотів поговорити про Піроні, який зовсім недавно потрапив у сильну аварію на тестах у Франції", - згадував головний конструктор Ferrari у 1982 році Мауро Форгьєрі.

"Зараз Дідьє трохи спантеличений, але до наступної гонки він знову буде в порядку, - сказав канадець. - Ви можете попросити своїх колег сильно на нього не насідати?

Вчинок, який у сучасній Формулі навряд чи можливий, а сучасним уболівальникам королеви автоспорту просто незрозумілий, якнайкраще характеризує Жиля та багатьох пілотів тієї епохи.

Відносини партнерів були нормальними, але тільки до гонки в Імолі. На Гран-прі Сан-Марино після кваліфікації, виграної Піроні, гонщики домовилися не атакувати один одного. Однак на останньому колі і в останній точці для обгону Піроні раптом вирвався вперед і виграв гонку. До цього моменту Вільнев повністю довіряв напарнику, але надалі поклявся ніколи з ним більше не розмовляти.

Піроні свято вірив, що в Імолі він вчинив чесно, оскільки вважав, що вони з напарником боролися за перемогу. Однак факти, включаючи табличку "Зберігайте позиції", яку механіки тримали на піт-борді, говорили про зворотне.

"В Імолі ми бачили щось більше, ніж просто вкрадену перемогу, - сказала тоді одна неназвана, але високопоставлена людина з паддока. - Піроні прекрасно знав, який ефект його вчинок матиме на Жиля, і робив все, щоб вивести його з рівноваги".

А потім було останнє коло кваліфікації на Гран-прі Бельгії...

Чи міг Жиль Вільнев вчинити інакше? Напевне, що ні. То була Золота епоха Формули 1 і водночас одна з найбільш трагічних. Епоха, у якій гонщики билися не за гонорари, а за перемоги. Епоха, у якій кожен хотів бути найшвидшим, незважаючи на те, на якій машині їздив. Епоха, у якій Джеймс Хант вже завершив кар'єру, Нікі Лауда лише наближався до свого останнього титулу, а Айртон Сенна ще не розпочав.

Після трагедії

За два тижні після трагедії, Формула 1 переїхала в Монако. Феррарі представляв єдиний пілот - Дідьє Піроні став другим. А вже через етап, француз виграв поул на Гран-прі Канаді, на автодромі, який напередодні отримав і'мя Жиля Вільнева.

"Я хочу присвятити цей поул Жилю, - сказав француз після кваліфікації. - Всі ми знаємо, що якби він зараз був тут, він був би на поулі".

Слова, у щирість яких важко повірити.

"Якби не він, Жиль був би зараз тут", - пробурчав Кеке Росберг (чемпіон світу-1982 - ред).

"З ним коїлося щось дивне. У нього були серйозні проблеми особистісного характеру, але вони його, схоже, не хвилювали. Згодом він став дуже зарозумілим і самовпевненим у всьому, включаючи питання потенційного чемпіонства", - згадує конструктор Феррарі Гарві Постлтвейт.

Достименно не відомо, що змусило Піроні застрягти на старті гонки в Монреалі, але француз став причетним ще до однієї трагедії. Юний Ріккардо Палетті, який стартував з 23 місця, у своїй 2-й гонці в житті на швидкості 180 км/год протаранив болід Піроні та за кілька годин помер у лікарні.

Піроні, який після Гран-прі Франції лідирував у чемпіонаті, маючи 9 (величезний відрив для тих часів) очок переваги за 5 етапів до завершення, так і не став чемпіоном. Під час тренувальних заїздів Гран-прі Німеччини в Хоккенхаймі болід француза налетів на повільний Рено свого земляка Алена Проста та кілька разів перекинувся. Як наслідок, важка травма ніг, що було звичайною справою у ті часи - ноги пілотів розташовувалися прямо між передніми колесами. Після аварії Піроні так і не зміг повернутися у Формулу 1, а чемпіоном став Кеке Росберг, який випередив француза усього на 5 очок (це при тому, що Піроні не брав участі в останніх 5 етапах сезону).

Спадок

Через 5 років Піроні змагався уже не на автомобілях, а на моторних човнах. У серпні 1987-го він потрапив у аварію в гонці Needles Trophy в районі острова Вайт. Зустрівши сильну хвилю, підняту танкером, француз вирішив не відступати - у результаті його човен перекинувся, і колишній гонщик Ferrari не зміг вибратися. 

Незабаром після загибелі француза його подруга Кетрін Гу народила близнюків, яких назвала на честь колишніх напарників по Скудерії - Дідьє Піроні і Жиль Піроні. У 2014 році Жиль Піроні приєднався до команди Mercedes AMG Petronas в якості інженера.

Жиль Вільнев так і не став чемпіоном світу. Не встиг! За свою коротку кар'єру канадець виграв 6 етапів у 67 гонках і 13 разів піднімався на подіум. Вільнева обожнювали буквальні всі: уболівальники, гонщики, журналісти...Його любив, навіть сам Комендаторе Енцо Феррарі, який, як відомо, любив свої червоні боліди більше за людей.

"Моє життя повне сумних спогадів, - писав він. - І коли я озираюся назад, я бачу серед улюблених осіб цю видатну людину. Він був моїм сином".

Напевне, Вільнев є найбільш улюбленим гонщиком усіх часів після Чарівника Айртона.

Через 15 років після смерті Жиля Вільнева, його син Жак зробить те, що не встиг зробити батько. У запеклій боротьбі з Міхаелем Шумахером виграє таки чемпіонат світу. А перемогу присвятить своєму батькові, який так і не встиг стати чемпіоном...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 55575
Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4892
Росіянин Бівол сенсаційно переміг Сауля Алвареса Росіянин Бівол сенсаційно переміг Сауля Алвареса 1510
Ліверпуль - Тоттенгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Тоттенгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2596
Атлетико - Реал: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Атлетико - Реал: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 7735
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації 14445
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30161 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18889
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11407
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243581
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2979 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7955