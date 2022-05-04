Джерело - Чемпіон.

Рішення УЄФА виключити усі російські клуби з єврокубків фактично поставить хрест на міжнародних перспективах російського футболу, вважає Рауль Ріанчо.

Про це колишній асистент тренерів київського Динамо, московського Спартака та збірної України заявив у інтерв'ю російському Спорт-Експресу.

"Я вважаю, що після подібної заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили до цієї неприємної ситуації. Вони ні в чому не винні", - сказав іспанець.

Нагадаємо, що, окрім роботи помічником Сергія Реброва у Динамо та Андрія Шевченка - у збірній України, Рауль Ріанчо також працював у Рубіні Курбана Бердиєва та мав недовгий період виконання обов'язків головного тренера Спартака.

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