Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53225
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 476
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 894
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 626
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1312
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 867
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 568
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 547
Фінляндія та Швеція не викликатимуть гравців, які грають у російських чемпіонатах
Вчора 16:42 702
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 15:46 9908
Блоги
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні"
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні" Андрій Дунець
Сьогодні 14:36 423
Російський канал знову зганьбився, злякавшись прапора України під час матчу Бундесліги ВІДЕО
Російський канал знову зганьбився, злякавшись прапора України під час матчу Бундесліги ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 10:09 1273
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО
Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:27 4764
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО
Гендиректор ТК Футбол жорстко засудив святкування Тимощуком чемпіонства росії ФОТО Андрій Дунець
02.05.2022 14:35 1933
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
01.05.2022 15:08 4849
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО Андрій Дунець
28.04.2022 20:43 2035
Бех-Романчук: Постійно хочу додому та мрію про цей день
Бех-Романчук: Постійно хочу додому та мрію про цей день Віктор Слюсаренко
28.04.2022 19:25 531
Маркевич: "Зеленський - це той президент, на якого Україна чекала"
Маркевич: "Зеленський - це той президент, на якого Україна чекала" Андрій Дунець
28.04.2022 19:22 1426
Воротар Інтера припустився жахливої помилки, яка може коштувати команді чемпіонства ВІДЕО
Воротар Інтера припустився жахливої помилки, яка може коштувати команді чемпіонства ВІДЕО Андрій Дунець
28.04.2022 15:35 10713
Росіянина побили в матчі НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Байденом ВІДЕО
Росіянина побили в матчі НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Байденом ВІДЕО Андрій Дунець
27.04.2022 15:03 2878
Донецький баскетболіст жорстко відповів ЦСКА на вимогу повернутися
Донецький баскетболіст жорстко відповів ЦСКА на вимогу повернутися Віктор Слюсаренко
27.04.2022 14:26 776
Журнал The Ring присвятив номер українським боксерам
Журнал The Ring присвятив номер українським боксерам Віктор Слюсаренко
27.04.2022 13:24 1388
Зінченко не зміг втримати Бензема в матчі Ліги чемпіонів ВІДЕО
Зінченко не зміг втримати Бензема в матчі Ліги чемпіонів ВІДЕО Андрій Дунець
27.04.2022 12:06 1634
Стала відома виручка з квитків за матч Боруссія - Динамо
Стала відома виручка з квитків за матч Боруссія - Динамо Віктор Слюсаренко
27.04.2022 09:09 726
Фейл дня: Буффон припустився грубої результативної помилки в матчі Серії Б
Фейл дня: Буффон припустився грубої результативної помилки в матчі Серії Б Андрій Дунець
26.04.2022 16:47 1689
Прямі трансляції

Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні"

Сьогодні 14:36 Андрій Дунець 425 0
Експомічник Реброва в Динамо: "Росіяни ні в чому не винні"
#Сергій Ребров, #Ріанчо, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Рішення УЄФА виключити усі російські клуби з єврокубків фактично поставить хрест на міжнародних перспективах російського футболу, вважає Рауль Ріанчо.

Про це колишній асистент тренерів київського Динамо, московського Спартака та збірної України заявив у інтерв'ю російському Спорт-Експресу.

"Я вважаю, що після подібної заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили до цієї неприємної ситуації. Вони ні в чому не винні", - сказав іспанець.

Нагадаємо, що, окрім роботи помічником Сергія Реброва у Динамо та Андрія Шевченка - у збірній України, Рауль Ріанчо також працював у Рубіні Курбана Бердиєва та мав недовгий період виконання обов'язків головного тренера Спартака.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2225
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1187
Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває 1809
Збірна України призначила нового головного тренера Збірна України призначила нового головного тренера 1312
Визначився час початку матчу Україна — Боруссія М Визначився час початку матчу Україна — Боруссія М 1280
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1277
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24831
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15169 12
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11943
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2963 2
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30132 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158489 5