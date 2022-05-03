Маліновський геніальним гольовим пасом вирвав нічию для Аталанти ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру Італійської Серії А Аталанта нашого Руслана Маліновського приймала Салернітану. Справжнім джокером у цій грі виступив українець, зробивши результативну дію після вихлду на заміну.

На 88-й звилині Маліновський неймовірним чином помітив партнера Маріо Пашалича (який, до слова, також з'явився на заміну), що відкривався на межі штрафного майданчика, та віддав на нього філігранну передачу низом. Пас футболіста збірної України вийшов, без перебільшення, геніальним:

Повну версію матчу дивіться тут.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Аталанта в останніх трьох турах чемпіонату намагатиметься потрапити до зони єврокубків, а Салернітана - не вилетіти.

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