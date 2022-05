Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна

У ніч на 1 травня в Лас-Вегасі (США) чемпіон світу за версією WBC Оскар Вальдес з Мексики поступився володарю титулу WBO Шакуру Стівенсону зі США.

Весь бій домінував Стівенсон. У 6-му раунді Шакур навіть відправив Вальдеса у нокдаун, але той швидко встав.

Після 12 раундів усі судді віддали перевагу Стівенсону: 117-110, 118-109, 118-109.

THE FIRST KNOCKDOWN BELONGS TO SHAKUR. pic.twitter.com/EubZKL12Ro