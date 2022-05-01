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Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна

Сьогодні 09:09 Віктор Слюсаренко 78 0
Стівенсон об'єднав чемпіонські пояси
Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна
Фото Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Оскар Вальдес

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 1 травня в Лас-Вегасі (США) чемпіон світу за версією WBC Оскар Вальдес з Мексики поступився володарю титулу WBO Шакуру Стівенсону зі США.

Весь бій домінував Стівенсон. У 6-му раунді Шакур навіть відправив Вальдеса у нокдаун, але той швидко встав.

Після 12 раундів усі судді віддали перевагу Стівенсону: 117-110, 118-109, 118-109.

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