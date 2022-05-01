Стівенсон - Вальдес: відео нокдауна

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 1 травня в Лас-Вегасі (США) чемпіон світу за версією WBC Оскар Вальдес з Мексики поступився володарю титулу WBO Шакуру Стівенсону зі США.
Весь бій домінував Стівенсон. У 6-му раунді Шакур навіть відправив Вальдеса у нокдаун, але той швидко встав.
Після 12 раундів усі судді віддали перевагу Стівенсону: 117-110, 118-109, 118-109.
THE FIRST KNOCKDOWN BELONGS TO SHAKUR. pic.twitter.com/EubZKL12Ro— Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022
WHAT A NIGHT. #ValdezStevenson pic.twitter.com/3yr8C2Ahcy— Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022
Respect between champions 🏆 #ValdezStevenson pic.twitter.com/kISESmppKz— Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022
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