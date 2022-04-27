Росіянина побили в матчі НХЛ напередодні зустрічі з президентом США Байденом ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного сезону НХЛ Тампа-Бей обіграла Флориду з рахунком 8:4. Росіянин Міхаїл Сєргачьов, попри перемогу своєї команди, добряче отримав на горіхи.

Під час гри спалахнула сутичка між Сєргачьовим та Самуелем Беннеттом - сильнішим в цій дуелі виявився останній.

Пікантності цій історії додає те, що сутичка відбулася просто перед візитом Тампи до президента США Джозефа Байдена. Такі відвідини є традиційними для американського спорту, коли переможця чемпіонату приймають у Білому домі. Втім, обличчя Сєргачьова після зустрічі з кулаками Беннетта, схоже, виглядало не таким вже й білим.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua