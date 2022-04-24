Ф'юрі неймовірним аперкотом нокаутував Вайта: відео нокауту

Циганський король не залишив супернику шансів, завдавши аперкоту в 6-му раунді

Джерело - Чемпіон.

23 квітня два британці у Лондоні провели поєдинок за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

33-річний Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) на прізвисько Циганський король вийшов на ринг, щоб захистити пояс WBC у бою проти 34-річного претендента Ділліана Вайта (28-2, 19 KO) на прізвисько Злодій.

Ф'юрі відправив суперника в нокаут потужним аперкотом у 6-му раунді!

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