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Каррі відновився після травми та провів перше тренування

Сьогодні 10:24 Андрій Твердохліб 36 0
Каррі відновився після травми та провів перше тренування
#Голден Стейт, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі провів перше тренування після травми, яку він отримав 16 лютого в матчі з Бостоном.

Таким чином, розігруючий захисник майже напевне візьме участь у першій грі плей-оф проти Денвера, яка відбудеться в ніч з 16 на 17 квітня.

У регулярному чемпіонаті Каррі провів 64 гри з середніми показникаими: 25,5 очок, 6,3 передач і 5,3 підбирання. Чинний сезон найгірший у кар'єрі 34-річного басекетболіста з процентом реалізації - з гри - 43,7, з триочкової - 38,0.

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