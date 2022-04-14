Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі провів перше тренування після травми, яку він отримав 16 лютого в матчі з Бостоном.

Таким чином, розігруючий захисник майже напевне візьме участь у першій грі плей-оф проти Денвера, яка відбудеться в ніч з 16 на 17 квітня.

У регулярному чемпіонаті Каррі провів 64 гри з середніми показникаими: 25,5 очок, 6,3 передач і 5,3 підбирання. Чинний сезон найгірший у кар'єрі 34-річного басекетболіста з процентом реалізації - з гри - 43,7, з триочкової - 38,0.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua