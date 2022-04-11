Джерело - Чемпіон.

Відомий тенісист Сергій Стаховський, який наразі захищає Україну зі зброєю у руках, зіграв у теніс на критому корті у Харкові, який був пошкоджений через війну.

"Війна - це безперервна річ: вона забирає життя, вона руйнує будівлі. Гра у теніс у Харкові, на пошкоджених уламками кортах, була ще однією реальністю сьогоднішньої України. Ми переможемо, але нам потрібна ваша допомога. Знімки зроблені з різницею в 12 годин... від втрати себе на тенісному корті до патрулювання на передовій", - зазначив Стаховський.

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