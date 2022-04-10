Кілман підтримав Україну у війні з росією

Футболіст відреагував на вторгнення РФ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман виступив із підтримкою України у війні проти російської армії.

Футболіст, який має українське громадянство, в Instagram опублікував пост, у якому написав: "Я один із багатьох, хто разом із Україною".

Крім того, Кілман виклав відео, в якому сказав: "Підтримуємо та знаходимося разом з Україною".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maximilian Kilman (@maximiliankilman)

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