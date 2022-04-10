Раніше португальський клуб дав притулок дітям

Джерело - Чемпіон.

9 квітня український легіонер Бенфіки Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну.

Також на зустрічі побував ексгравець Бенфіки Сергій Кандауров, котрий також вивіз сім'ю з України після російського вторгнення.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua