Джерело - Чемпіон.
9 квітня український легіонер Бенфіки Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну.
Також на зустрічі побував ексгравець Бенфіки Сергій Кандауров, котрий також вивіз сім'ю з України після російського вторгнення.
🇺🇦 Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ❤️#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws— SL Benfica (@slbenfica_en) April 10, 2022
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