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Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки

Вчора 20:55 Віктор Слюсаренко 175 0
Раніше португальський клуб дав притулок дітям
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

9 квітня український легіонер Бенфіки Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну.

Також на зустрічі побував ексгравець Бенфіки Сергій Кандауров, котрий також вивіз сім'ю з України після російського вторгнення.

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