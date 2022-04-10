Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом Росії
Сьогодні 12:24 1139 2
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Сьогодні 09:40 311
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Сьогодні 08:38 329
Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в благодійному матчі
Вчора 22:04 537
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ
Вчора 21:29 1262
Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа
Вчора 14:28 420
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 14:16 2760
Ракицький прибуде у розташування Шахтаря
Вчора 13:13 858
Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні
Вчора 08:13 382
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 00:07 43315
Блоги
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:10 307
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Андрій Дунець
Вчора 17:19 16169
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей Віктор Слюсаренко
Вчора 17:08 567
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння Андрій Дунець
08.04.2022 20:27 1008
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно Віктор Слюсаренко
08.04.2022 19:55 277
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям Андрій Дунець
08.04.2022 12:32 1010
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Андрій Дунець
08.04.2022 10:07 10375
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Андрій Твердохліб
07.04.2022 17:37 26830
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни Віктор Слюсаренко
07.04.2022 16:26 411
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Андрій Дунець
07.04.2022 15:27 6605
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень Андрій Дунець
07.04.2022 13:10 734
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин Андрій Дунець
07.04.2022 12:31 643
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані Андрій Твердохліб
06.04.2022 19:29 1926
Гераскевич: Чому я не повинен ненавидіти росію?
Гераскевич: Чому я не повинен ненавидіти росію? Віктор Слюсаренко
06.04.2022 09:22 1447
Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО
Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО Андрій Дунець
05.04.2022 19:24 1471
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах Андрій Твердохліб
05.04.2022 15:49 1918
Білодід: російські не люди, вони - вбивці
Білодід: російські не люди, вони - вбивці Віктор Слюсаренко
05.04.2022 13:05 482
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги Андрій Дунець
04.04.2022 17:43 5634 2
Білосюк: Убивство мирного населення не може бути виправданим
Білосюк: Убивство мирного населення не може бути виправданим Віктор Слюсаренко
04.04.2022 14:25 483
Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів
Тернопільська Нива відправила на Луганщину та Київщину 1000 банок консервів Віктор Слюсаренко
04.04.2022 13:24 462
Прямі трансляції

Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл

Сьогодні 16:40 Віктор Слюсаренко 28 0
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Артем Прима звернувся до захисників України.

"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.

Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні", - зазначив Прима.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2651
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед 1647
Шахтар вийшов на матч з Олімпіакосом у футболках з назвами міст-героїв Шахтар вийшов на матч з Олімпіакосом у футболках з назвами міст-героїв 1165
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ 16247
Бенфіка - Белененсеш - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Белененсеш - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 1858
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ 1262
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 16800
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16598 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12256
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21520 4
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10028 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182657