Український біатлоніст Артем Прима звернувся до захисників України.

"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.

Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні", - зазначив Прима.