Джерело - Чемпіон.
Український біатлоніст Артем Прима звернувся до захисників України.
"Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.
Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.
І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл, щоб бачив рускій мір, що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні", - зазначив Прима.
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