Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння

Джерело - Чемпіон.

Євген Мельник, який був власником команди НХЛ Оттава Сенаторз, пішов із життя через тривалу хворобу печінки.

Мельник був одним із найбагатших людей Канади, а також мав батьків-українців, що були родом із Чернівців, але емігрували до Північної Америки у 1940-х.

За президентства Євгена Мельника (починаючи з 2003 року) Оттава не здобула надто серйозних успіхів, лише одного разу вийшовши до фіналу Кубка Стенлі. Втім, клуб гідно віддав данину пам'яті колишньому власнику, представивши публіці зворушливе відео перед початком одного з недавніх матчів.

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