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Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень

Сьогодні 13:10 Андрій Дунець 384 0
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень
#Бензема, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар, #Луїс Адріано

Джерело - Чемпіон.

Перформанс форварда Реала Каріма Бензема в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі став знаковим. Французький нападник своїм хет-триком повторив або встановив відразу декілька рекордів.

До цього лише троє футболістів забивали кілька хет-триків поспіль у ЛЧ: 

  • Луїс Адріано
  • Кріштіану Роналду
  • Ліонель Мессі

Не можна не відзначити наявність у цьому переліку колишнього гравця донецького Шахтаря Луїса Адріано. Він у сезоні-2014/2015 познущався над білоруським БАТЕ (хет-трик та пента-трик). Нагадаємо, Бензема у своїй попередній грі Ліги чемпіонів проти ПСЖ також забив тричі.

Крім того, вчора Карім Бензема став першим гравцем у історії, який зміг відзначитися хет-триком у воротах Челсі в Лізі чемпіонів.

Але й це ще не все. Погляньте на поточну індивідуальну статистику Бензема в цьому сезоні за Реал:

  • 37 голів у 36 матчах;
  • 11 голів у 8 матчах ЛЧ;
  • Реал у 2022 році виграє кожен матч, у якому забиває Бензема.

І наостанок: Бензема вперше в кар'єрі забив понад 40 голів за сезон.

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