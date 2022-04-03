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Зінченко: Зупиніть путіна! Врятуйте українських дітей

Сьогодні 12:54 Віктор Слюсаренко 138 0
Зінченко: Зупиніть путіна! Врятуйте українських дітей
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко записав звернення до світової спільноти.

"Я Олександр Зінченко, гравець "Манчестер Сіті" та збірної України. Я не лише український гравець, а й громадянин України. Наразі моя країна захищається від російської агресії. Тисячі моїх громадян вмирають. Російські війська вже знищили кілька міст. Бомби та ракети вражають будинки мирних громадян.

Я народився та виріс у Житомирській області. 8 березня російський літак атакував Малин – місто біля Житомира. Одна з бомб знищила сім'ю із п'яти осіб, включаючи дитину. Я теж батько дитини, моє серце розбивається від думки, скільки дітей її віку помирає зараз. Вже більше 140 українських дітей померло та буде ще більше, якщо ніхто не зупинить вторгнення!

Я прошу вас, говоріть про це. Не мовчіть, доки маленькі діти вмирають щодня. Допоможіть нам своєю підтримкою. Зупиніть путіна! Врятуйте українських дітей", - сказав Зінченко.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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