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Беленюк зустрівся з Амосовим: Гідний приклад чемпіона

Сьогодні 14:39 Віктор Слюсаренко 55 0
Беленюк зустрівся з Амосовим: Гідний приклад чемпіона
#Жан Беленюк, #Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк зустрівся з чемпіоном Bellator Ярославом Амосовим.

"Вчора в Гостомелі, біля понівеченого єдиного найбільшого у світі літака АН-225 Мрія, зустрів гордість українського спорту, першого, та поки єдиного українського чемпіона Bellator Ярослава Амосова.

Він сам з Ірпеня, з перших днів боронить рідне місто. Гідний приклад чемпіона, який розуміє важливість бути поруч в найкризовіші моменти.

Ви знаєте, зараз сила нашої країни саме в людях, які об’єднані однією справою і однією боротьбою - боротьбою за нашу країну та наше майбутнє. Саме в людях, потенціал котрих здатний робити найунікальніші речі, та показувати найвидатніші результати.

Як було влучно сказано: "можна зруйнувати літак та неможливо зруйнувати Мрію". Переможемо та збудуємо ще більший літак", - написав Беленюк.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Раніше Амосов знайшов свій чемпіонський пояс Bellator у звільненому Ірпені.

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