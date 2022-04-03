Беленюк зустрівся з Амосовим: Гідний приклад чемпіона

Джерело - Чемпіон.
Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк зустрівся з чемпіоном Bellator Ярославом Амосовим.
"Вчора в Гостомелі, біля понівеченого єдиного найбільшого у світі літака АН-225 Мрія, зустрів гордість українського спорту, першого, та поки єдиного українського чемпіона Bellator Ярослава Амосова.
Він сам з Ірпеня, з перших днів боронить рідне місто. Гідний приклад чемпіона, який розуміє важливість бути поруч в найкризовіші моменти.
Ви знаєте, зараз сила нашої країни саме в людях, які об’єднані однією справою і однією боротьбою - боротьбою за нашу країну та наше майбутнє. Саме в людях, потенціал котрих здатний робити найунікальніші речі, та показувати найвидатніші результати.
Як було влучно сказано: "можна зруйнувати літак та неможливо зруйнувати Мрію". Переможемо та збудуємо ще більший літак", - написав Беленюк.
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Раніше Амосов знайшов свій чемпіонський пояс Bellator у звільненому Ірпені.
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