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БК Тернопіль зібрав 21 тонну гуманітарної допомоги Запоріжжю

Сьогодні 12:25 Віктор Слюсаренко 73 1
Клуб Суперліги продовжує допомагати на війні
БК Тернопіль зібрав 21 тонну гуманітарної допомоги Запоріжжю
#БК Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

З початком російської військової агресії проти України Баскетбольний клуб Тернопіль активно долучився до героїчної боротьби проти загарбників.

На базі клубу засновано Благодійний клуб Тернопіль, який отримав запит про допомогу з Запоріжжя, міста, що активно приймає евакуйованих українців із територій, зруйнованих військами окупантів.

Оперативність та злагодженість дій дозволили у короткий термін підготувати 21-тонну вантажівку з усім необхідним (продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни) та доставити у Запоріжжя.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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