БК Тернопіль зібрав 21 тонну гуманітарної допомоги Запоріжжю

Клуб Суперліги продовжує допомагати на війні

Джерело - Чемпіон.

З початком російської військової агресії проти України Баскетбольний клуб Тернопіль активно долучився до героїчної боротьби проти загарбників.

На базі клубу засновано Благодійний клуб Тернопіль, який отримав запит про допомогу з Запоріжжя, міста, що активно приймає евакуйованих українців із територій, зруйнованих військами окупантів.

Оперативність та злагодженість дій дозволили у короткий термін підготувати 21-тонну вантажівку з усім необхідним (продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни) та доставити у Запоріжжя.

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