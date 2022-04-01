Зозуля з футболістами допомагають не лише армії, а й лікарням

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля прозвітував про допомогу, надану лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Медичний заклад отримав вкрай важливі губки для реконструкції оболонки спинного і головного мозку.

Разом із Зозулею фінансово до процесу закупівлі цих медичних препаратів доєдналися гравці збірної України - Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Євген Чеберко.

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