Ребров виставив на аукціон свою пам'ятну футболку Тоттенгема

Джерело - ebay.

Легендарний український футболіст і тренер Сергій Ребров виставив на знаменитому аукціоні ebay свою футболку, у якій він зіграв у фіналі Кубка англійської ліги 2002.

Про це повідомила дружина футболіста Ганна у відеозверненні, яке супроводжує аукціонний лот.

"Мене звати Ганна Реброва, я - дружина колишнього футболіста, а нині тренера - Сергія Реброва. Сьогодні наша держава переживає вкрай важкі часи. Уже більше місяця Україна потерпає від жорстокої агресії з боку росії. Гинуть невинні люди - жінки, чоловіки, літні люди, гинуть невинні діти. Мільйони людей вимушені залишити свої домівки. І ми разом з вами повинні зупинити цей жах. Я разом зі своїм чоловіком вирішили долучитися до аукціону та передати як лот футболку Сергія, у якій він грав у фіналі Кубка англійської ліги в складі Тоттенгема проти Блекберна. Ця футболка є дуже цінною для нашої родини, і що символічно - гра відбулась 24 лютого 2002 року (рівно за 20 років до нападу росії - ред.). Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героя Слава!", - сказала Реброва.

Нагадаємо, Сергій Ребров - одним із перших приєднався до серії аукціонів World Sports For Ukraine, у якій такоє беруть участь зірки світового спорту.

Раніше ми писали, що Станіслав Горуна виставив на акціон свою срібну медаль Олімпійських ігор.

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