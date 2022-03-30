Цуренко: Куди мені тепер їхати?

Українська тенісистка не може повернутися до Києва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко після завершення виступів на турнірі у Марбельї не розуміє, як їй повернутись додому.

"Після найгіршого місяця у моєму житті з постійними головними болями, панічними атаками та почуттям провини за війну в Україні я стикаюся з новим викликом... як гравцеві з Києва, мені нікуди їхати. Тепер кожен українець має свою кошмарну історію... Куди мені податися?", - зазначила Цуренко.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY — Lesia Tsurenko (@LTsurenko) March 29, 2022

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