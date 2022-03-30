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Цуренко: Куди мені тепер їхати?

Сьогодні 15:55 Віктор Слюсаренко 234 0
Українська тенісистка не може повернутися до Києва
Цуренко: Куди мені тепер їхати?
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко після завершення виступів на турнірі у Марбельї не розуміє, як їй повернутись додому.

"Після найгіршого місяця у моєму житті з постійними головними болями, панічними атаками та почуттям провини за війну в Україні я стикаюся з новим викликом... як гравцеві з Києва, мені нікуди їхати.

Тепер кожен українець має свою кошмарну історію... Куди мені податися?", - зазначила Цуренко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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