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Дружина Усика: Це ми лише фізично поїхали!

Сьогодні 11:48 Віктор Слюсаренко 142 0
Катерина Усик переживає за Україну, навіть перебуваючи у безпеці
Дружина Усика: Це ми лише фізично поїхали!
#Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина звернулася до підписників після того, як вона з чоловіком виїхала за межі України.

"Це ми лише фізично поїхали! Легше все одно не стає і не стане, доки все не заспокоїться! Люблю тебе, Україно", - зазначила Катерина Усик.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти оселилися в будинку Усика.

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