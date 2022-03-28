Дружина Усика: Це ми лише фізично поїхали!

Джерело - Чемпіон.
Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина звернулася до підписників після того, як вона з чоловіком виїхала за межі України.
"Це ми лише фізично поїхали! Легше все одно не стає і не стане, доки все не заспокоїться! Люблю тебе, Україно", - зазначила Катерина Усик.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти оселилися в будинку Усика.
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