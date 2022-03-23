Бех-Романчук: Будь ласка, зупиніть війну

Українська спортсменка зробила заяву щодо російської агресії

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук закликала зупинити війну, яку Росія розв'язала проти України.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Будь ласка, зупиніть війну. Я просто хочу мирного неба", - написала Бех-Романчук.

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Нагадаємо, раніше Бех-Романчук виграла срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу у приміщенні та присвятила нагороду Україні.

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