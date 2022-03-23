Бех-Романчук: Будь ласка, зупиніть війну

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук закликала зупинити війну, яку Росія розв'язала проти України.
Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Будь ласка, зупиніть війну. Я просто хочу мирного неба", - написала Бех-Романчук.
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Нагадаємо, раніше Бех-Романчук виграла срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу у приміщенні та присвятила нагороду Україні.
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