Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Сьогодні 14:27 456
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 20:17 29485
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 18:25 180
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 418
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 316
Усик та Ломаченко можуть виїхати з України - Арум
Сьогодні 11:27 679
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 34459
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Вчора 20:33 1710
Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає! Якщо ви нічого не робите, ви її підтримуєте
Вчора 19:25 514
Шаран: Український народ ніколи нічого не боїться
Вчора 18:39 365
Блоги
Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А
Монзуль з українським прапором вивела Інтер та Сампдорію на матч жіночої Серії А Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:41 47
Бех-Романчук - про срібну медаль на чемпіонаті світу: Для моєї України, для мого народу
Бех-Романчук - про срібну медаль на чемпіонаті світу: Для моєї України, для мого народу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:56 102
Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО
Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:39 274
Саладуха: Нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті!
Саладуха: Нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті! Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:25 165
У Белграді пролунав гімн України на честь Ярослави Магучіх
У Белграді пролунав гімн України на честь Ярослави Магучіх Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 326
Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й
Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:24 490
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:42 417
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:00 316
Фото дня. Магучіх отримала золоту медаль чемпіонату світу 2022
Фото дня. Магучіх отримала золоту медаль чемпіонату світу 2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:08 363
Дружина Усика: Моя ненависть до росії росте кожну секунду
Дружина Усика: Моя ненависть до росії росте кожну секунду Віктор Слюсаренко
Вчора 21:41 568
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022 Андрій Твердохліб
Вчора 20:33 1707
Блашко - про зруйновану лижну базу у Чернігові: Десять днів війни я ховалась тут у підвалі разом із тренерами
Блашко - про зруйновану лижну базу у Чернігові: Десять днів війни я ховалась тут у підвалі разом із тренерами Віктор Слюсаренко
Вчора 18:54 537
"Путін, зупини це", - двоє хлопчаків увірвалися на матч Бундесліги із синьо-жовтим плакатом
"Путін, зупини це", - двоє хлопчаків увірвалися на матч Бундесліги із синьо-жовтим плакатом Андрій Дунець
Вчора 12:18 626
Володимир Кличко: Дивіться! Це - геноцид українців
Володимир Кличко: Дивіться! Це - геноцид українців Віктор Слюсаренко
18.03.2022 17:25 742
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Андрій Твердохліб
18.03.2022 00:36 3967
З автоматом у руках і напоготові: Стаховський боронить Київ від рашистської нечисті
З автоматом у руках і напоготові: Стаховський боронить Київ від рашистської нечисті Андрій Твердохліб
17.03.2022 20:43 949
Подкопаєва показала підписникам жахливі наслідки війни в Україні
Подкопаєва показала підписникам жахливі наслідки війни в Україні Віктор Слюсаренко
17.03.2022 20:40 645
Терлюга: 21 руйнування моєї країни. Немає прощення!
Терлюга: 21 руйнування моєї країни. Немає прощення! Віктор Слюсаренко
17.03.2022 19:09 466
Альбертіні: У голосі Шевченка відчувається біль
Альбертіні: У голосі Шевченка відчувається біль Віктор Слюсаренко
16.03.2022 22:25 596
Мазніченко допомогла українським біженцям
Мазніченко допомогла українським біженцям Віктор Слюсаренко
16.03.2022 21:54 514
Прямі трансляції

Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО

Сьогодні 17:39 Віктор Слюсаренко 281 0
Венесуельська спортсменка показала результат 15.74 м
Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО
#Юлімар Рохас

Джерело - Чемпіон.

Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на чемпіонаті світу-2022 у закритих приміщеннях у сербському Белграді встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку - 15.74 м.

У 2021 році Рохас на ОІ у Токіо з результатом 15.67 м побила світовий рекорд української стрибуні Інеси Кравець, який тримався 26 років (15.50 м, Гетеборг, 10 серпня 1995 року).

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на цьому чемпіонаті світу з найкращим результатом у кар'єрі, але при цьому програла цілий метр (14.74 м).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 34459
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2053
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29485
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4986
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2552
Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А Мілан на виїзді здолав Кальярі. Результати матчів 30 туру Серії А 1364
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19401
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10145
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7149 5
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13412
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12236 5
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26615 2