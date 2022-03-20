Рохас побила світовий рекорд у потрійному стрибку ВІДЕО

Венесуельська спортсменка показала результат 15.74 м

Джерело - Чемпіон.

Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на чемпіонаті світу-2022 у закритих приміщеннях у сербському Белграді встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку - 15.74 м.

У 2021 році Рохас на ОІ у Токіо з результатом 15.67 м побила світовий рекорд української стрибуні Інеси Кравець, який тримався 26 років (15.50 м, Гетеборг, 10 серпня 1995 року).

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на цьому чемпіонаті світу з найкращим результатом у кар'єрі, але при цьому програла цілий метр (14.74 м).

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