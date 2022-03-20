Саладуха: Нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті!

Українська легкоатлетка привітала співвітчизницю з перемогою

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка та народний депутат України Ольга Саладуха, яка нещодавно завершила кар'єру в потрійному стрибку, привітала Ярославу Магучіх із перемогою на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні.

"Вітаю Ярославу Магучіх з титулом чемпіонки світу! Наша неймовірна спортсменка в Белграді обійшла суперниць у стрибках в висоту та показала кращий результат - 2.02 метрів. Сьогодні ця перемога особлива цінна для усіх українців. В час війни, коли країна напружує усі сили для протидії ворогу, ми бачимо, що спортсмени також мобілізуються і перемагають. Тож нехай наші спортивні перемоги доповнюють успіхи на фронті! Разом подолаємо ворога!", - зазначила Саладуха.

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