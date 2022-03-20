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Легендарна гірськолижниця підтримала Україну

Сьогодні 12:42 Андрій Твердохліб 167 0
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
#Мікаела Шифрін

Джерело - Чемпіон.

Американська гірськолижниця Мікаела Шифрін підтримала Україну в боротьбі з рашистськими окупантами.

Ця війна в Україні настільки обурлива, що я навіть не знаю, як сказати. Евакуйовані біженці, діти та ВАГІТНІ ЖІНКИ зазнають бомбардувань і розстрілів, тякаючи з будинків і лікарень, які були захоплені. Мільйони біженців зараз залишають свою країну. У тому числі один мільйон дітей (за даними ООН), що робить цей конфлікт найбільшим у Європі з часів Другої світової війни. Десятки тисяч залишилися без їжі, води та електрики. Все для чого? В чому сенс?

Я навіть не намагатимусь робити вигляд, що знаю, що потрібно робити, я не розумію внутрішньої роботи політики і особливо війни. Я вірю, що ті, хто очолює наші нації, працюють разом, щоб діяти всіма можливими способами. Я сподіваюся, що будь-які дії були вжиті, вони змінять ситуацію і покладуть край цій війні. "Важко" навіть не починає покривати це. Несамовито, огидно, жахливо, зводячи з розуму, і, зробивши кілька пожертв або будь-яку іншу дрібницю, яку я можу зробити, я ляжу спати і затишно влаштуюся на своєму матраці і подушці, з дахом над головою і чистою проточною водою у сусідній ванній. І я прокинуся завтра з яскравими очима, беручи участь в одному з фінальних етапах сезону Кубка світу, знаючи, що через кілька тижнів я повернуся додому до сім'ї, друзів і миру. Але це не мир, чи не так? Нема миру, коли зносять Україну.

Це питання не дає мені спокою вже якийсь час — яка мені зараз справа до лижних перегонів? Як можна дбати про щось ще, доки війна не закінчена і винні не притягнуті до відповідальності. Як? Я думаю, це так само просто, як той факт, що ми повинні продовжувати жити своїм життям, але ми також повинні використовувати наші голоси, щоб протестувати проти цієї війни, і пожертвувати, чим ми можемо допомогти тим, хто воює в Україні, і тим, хто покидає свій дім, щоб залишитися живим", - написала Шифрін у своєму Instagram.

А під час останнього етапу Кубка світу в Куршавелі.

Мікаела Шифрін (США), 27 років

  • Дворазова олімпійська чемпіонка (2014, 2018);
  • Шестиразова чемпіонка світу;
  • Чотириразова переможниця загального заліку Кубка світу.

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