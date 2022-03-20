Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України має розірвати угоду між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством спорту і туризму Білорусі про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту.

Про це заявив радник колишнього керманича Мінмолоді та спорту України Ігоря Жданова - Павло Булгак.

"Моє звернення до чинного керівництва Міністерства молоді та спорту України, як колишнього радника міністра.

Враховуючи пряму співучасть Республіки Білорусь у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни російської федерації проти України - необхідно розпочати процедуру розірвання Угоди між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством спорту і туризму Білорусі про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту.

Ця угода була підписана та набула чинності у 2018 році на тлі офіційного потепління стосунків між нашими державами. Сьогоднішні події та вчинки керівництва Республіки Білорусь, а також фактична мовчазна згода білоруських спортсменів з тим, що їх держава надає свої військові бази для авіанальотів і ракетних обстрілів мирних українських міст та дозволила окупаційним військам рф здійснити вторгнення в Україну зі сторони державного кордону РБ є - зрадою колишніх добросусідських стосунків між нашими країнами, в тому числі в сфері фізичної культури і спорту.

Що стосується наших спортивних стосунків з рф, то вони були повністю розірвані ще в період каденції Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова у 2014-19 рр. Нашою тодішньою командою, нагадаю, була також запроваджена офіційна заборона на фінансування державою Україна проведення навчально тренувальних зборів та будь-яких поїздок національних збірних команд для участі у міжнародних змаганнях на території рф. Всім спортивним федераціям України було наполегливо рекомендовано утриматися від участі в змаганнях у росії, як країні-агресорі та окупанту.

Ця категорична і патріотична державницька позиція, як показала сьогоднішня активна участь російського спорту у рашистських Z пропагандистських кампаніях та публічній підримці вторгення рф в Україну - себе повністю виправдала і була більш ніж на часі", - написав Булгак на своїй сторінці в Facebook.

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